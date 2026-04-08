Unfälle

Überholmanöver endet in Frontalcrash – zwei Schwerverletzte

Ein Überholmanöver führt zu einem Frontalzusammenstoß. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild)

Rot am See/Wallhausen (dpa/lsw) - Ein Überholmanöver in einer Kurve hat auf der Bundesstraße 290 zu einem Frontalzusammenstoß geführt. Ein 43 Jahre alter Fahrer geriet mit seinem Auto bei Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem Wagen einer 23-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt.

Den Angaben zufolge war der Mann am frühen Morgen mit seinem Auto in Richtung Wallhausen unterwegs, als er einen Lastwagen überholte. Während des Manövers stieß er mit seinem Auto demnach mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 43-Jährigen in eine Klinik. Die 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die B290 blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt.

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