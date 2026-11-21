Lastwagen fährt auf A8 am Albaufstieg falsch - Unfall
Ein Sattelzug kommt auf der A8 am Albaufstieg bergab entgegen. Ein Autofahrer weicht aus, zwei Menschen werden leicht verletzt. Wie konnte es zu der Irrfahrt kommen?
Wiesensteig (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 8 am Albaufstieg bei Wiesensteig (Kreis Göppingen) entgegen der Fahrtrichtung bergab gefahren. Ein entgegenkommender Autofahrer wich aus, dabei kam es zu einem Unfall, wie ein Polizeibeamter sagte. Der Mann und sein Beifahrer wurden demnach leicht verletzt. Zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Lastwagen kam es laut dem Beamten nicht.
Navi soll falsch geleitet haben
Der Sattelzug sei auf der Richtungsfahrbahn München unterwegs gewesen - allerdings in die falsche Richtung. Der Lastwagenfahrer gab laut dem Polizeibeamten an, sein Navi habe ihn auf einen falschen Weg geleitet. Zwischen seinem Navi und der Beschilderung sei der Fahrer wahrscheinlich überfordert gewesen, sagte der Beamte.
Der Lastwagenfahrer wendete demnach auf dem nächsten Parkplatz und fuhr in die richtige Richtung weiter. Dabei kam er den Angaben zufolge erneut an der Unfallstelle vorbei und fuhr weiter. Die Polizei habe ihn kurz vor Ulm auf einem Parkplatz gestellt.
Die Autobahn war in Richtung München am Morgen laut dem Polizeibeamten für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Das Auto musste den Angaben zufolge nach dem Unfall abgeschleppt werden.