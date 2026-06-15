Bundesstraße voll gesperrt

Lastwagen übersehen – 77-Jährige stirbt bei Autounfall

Eine Seniorin möchte auf eine Bundesstraße abbiegen – dann kommt es zu einem tragischen Zusammenstoß. Für den Lastwagenfahrer geht der Unfall glimpflicher aus.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen starb die 77-Jährige noch an der Unfallstelle. Foto: Markus Brandhuber/dpa
Nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen starb die 77-Jährige noch an der Unfallstelle.

Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) - Eine 77 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall bei Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) tödlich verunglückt. Die Seniorin habe auf die Bundesstraße 492 abbiegen wollen und einen von links kommenden Lastwagen vermutlich übersehen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag die 77-Jährige ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Aufgrund des großen Trümmerfelds musste die Bundesstraße am Nachmittag über mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Sowohl am Sattelzug als auch am Auto der Verunglückten entstand ein Totalschaden von insgesamt etwa 60.000 Euro.

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