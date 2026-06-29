Auto brennt nach frontalem Zusammenstoß mit Lastwagen
Bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Lastwagen gerät ein Auto auf einer Bundesstraße in Brand. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Meckenbeuren (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 30 zwischen Ravensburg und Meckenbeuren (Bodenseekreis) ist ein Autofahrer vermutlich schwer verletzt worden. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Auto sei bei dem Unfall in Brand geraten. Ob der Fahrer des Lastwagens ebenfalls Verletzungen davontrug, ist bislang ungeklärt.
In beiden Fahrzeugen befanden sich ersten Erkenntnissen zufolge ausschließlich die jeweiligen Fahrer. Die B30 soll laut Polizei noch bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.