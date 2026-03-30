Zusammenstoß

Seniorin stirbt nach Autounfall

Bei Schönaich stoßen zwei Autos zusammen. Fünf Menschen werden teils schwer verletzt.

Eine 94-Jährige ist nach einem Unfall bei Schönaich gestorben. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Eine 94-Jährige ist nach einem Unfall bei Schönaich gestorben. (Symbolbild)

Schönaich (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist nach einem Verkehrsunfall bei Schönaich (Kreis Böblingen) gestorben. Die 94 Jahre alte Beifahrerin eines Autos erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 92 Jahre alte Fahrer hatte am Sonntag beim Abbiegen nach ersten Ermittlungen einen anderen Wagen übersehen und sich infolge des Zusammenstoßes selbst schwere Verletzungen zugezogen. Der andere Wagen kippte an einem Erdwall auf die Seite. Dessen Fahrer, eine Seniorin und eine Jugendliche, verletzten sich leicht.

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