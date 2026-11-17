Lastwagen gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte
Ein Lastwagen gerät zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall in den Gegenverkehr. Vier Menschen werden verletzt - einer davon schwer. Was das für den Verkehr bedeutet.
Bad Friedrichshall/Neckarsulm (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße im Kreis Heilbronn sind vier Menschen verletzt worden. Ein Lastwagen sei nach ersten Ermittlungen auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Friedrichshall und Neckarsulm in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Insgesamt vier Autos seien an dem Unfall beteiligt gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Ein Mensch sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden, sagte die Polizeisprecherin. Drei weitere hätten leichte Verletzungen erlitten. Alle vier seien ins Krankenhaus gekommen.
Bundesstraße in Fahrtrichtung Heilbronn stundenlang gesperrt
Die Bundesstraße wurde in Fahrtrichtung Heilbronn nach dem Unfall gegen 6.30 Uhr gesperrt, wie die Sprecherin sagte. Es sei davon auszugehen, dass sich der Verkehr mehrere Kilometer staue. Mit einer Öffnung könne eventuell gegen 9.00 Uhr gerechnet werden.
Auch in der Gegenrichtung komme es zu Verkehrsbehinderungen, weil diese zeitweise immer wieder geschlossen werde, um den Verkehr durchzuleiten. Ortskundige werden demnach gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.