Lastwagen stecken bei Heilbronn auf Autobahn im Schnee fest

Weinsberg (dpa/lsw) - 15 bis 20 Fahrzeuge sind bei der baden-württembergischen Stadt Weinsberg (Landkreis Heilbronn) auf einer Autobahnüberleitung im Schnee stecken geblieben - darunter vor allem Lastwagen. Die Überleitung von der A6 auf die A81 Richtung Stuttgart war deshalb in der Nacht auf Montag zwischenzeitlich gesperrt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn mit. Für Autos sei die Strecke mittlerweile wieder freigegeben. Der Winterdienst räume derzeit Schnee. Um die Lastwagen abzutransportieren, sei auch das technische Hilfswerk (THW) im Einsatz, so der Sprecher. Wie lange die Sperrung für Lastwagen anhält, war zunächst unklar.