Lastwagenanhänger gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Esslingen (dpa/lsw) - Der Anhänger eines Lastwagens hat sich gelöst und ist so in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Anhänger mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt, während seine 62 Jahre alte Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Klinikum kam. Ersten Ermittlungen zufolge löste sich der unbeladene Anhänger wenig nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve Richtung Esslingen am Freitagmittag.