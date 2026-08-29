Unfall

Lastwagenanhänger gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Ein Lastwagenanhänger löst sich in einer scharfen Kurve und gerät in den Gegenverkehr. Zwei Menschen werden verletzt, eine Frau schwer.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit habe sich der Anhänger gelöst, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit habe sich der Anhänger gelöst, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

Esslingen (dpa/lsw) - Der Anhänger eines Lastwagens hat sich gelöst und ist so in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Anhänger mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt, während seine 62 Jahre alte Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Klinikum kam. Ersten Ermittlungen zufolge löste sich der unbeladene Anhänger wenig nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve Richtung Esslingen am Freitagmittag.

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