Lastwagenfahrer wird von Spanngurt verletzt
Ein Spanngurt reißt beim Entladen einer Box – ein Mann wird davon getroffen und schwer verletzt. Was die Polizei zu den Ursachen des Unfalls herausfand.
Rot an der Rot (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist bei Entladearbeiten in Rot an der Rot (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Ein Spanngurt sei gerissen und habe den Mann getroffen, teilte die Polizei mit. Der 51-Jährige wurde nach dem Unfall am Mittwoch von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht.
Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Fahrer auf der Ladefläche und löste den Spanngurt einer Gitterbox. Als der Fahrer eines Gabelstaplers die Box mit seinem Fahrzeug angehoben habe, habe sich der Gurt verhakt und sei gerissen. Die Polizei prüft nun, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.