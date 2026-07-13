Bahnverkehr

Lebensgefahr: Mann fährt außen an Zug mit

Hochriskante Aktion in Stuttgart: Ein junger Mann hält sich außen an einem Zug fest - doch er kommt nicht weit.

Ein junger Mann ist in Stuttgart außen an einem Zug mitgefahren. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Ein junger Mann ist in Stuttgart außen an einem Zug mitgefahren. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf einen lebensgefährlichen Trip hat sich ein junger Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof begeben. Der 22-Jährige hielt sich laut Bundespolizei am Samstagmorgen an einer Einstieghilfe im Bereich des Lokführers fest und fuhr außen an einem Zug mit.

Der Ersatzlokführer bemerkte ihn kurz nach der Abfahrt, sodass der Lokführer den Zug stoppte und den Mann ins Innere brachte. Alarmierte Bundespolizisten kontrollierten den Mann an der nächsten Haltestelle. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Geschwindigkeit und Stromschlag

Das Mitfahren auf Zügen ist lebensgefährlich. Wegen der hohen Geschwindigkeiten können sogenannte Bahnsurfer den Halt verlieren und gegen Oberleitungsmasten, Schilder oder Bäume prallen. Bahn-Oberleitungen haben zudem eine Spannung von 15.000 Volt. Bei bloßer Annäherung kann es selbst ohne Berührung zu einem lebensbedrohlichen Stromüberschlag kommen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auch S-Bahnverkehr in Stuttgart ruht
Deutsche Bahn

Auch S-Bahnverkehr in Stuttgart ruht

Aktuell stehen die Züge der Deutschen Bahn still. Es gibt Probleme mit dem digitalen Bahnfunk. Auch der S-Bahn-Verkehr ist betroffen. Und wie sieht es mit den U-Bahnen aus?

23.06.2026

Frontscheibe von fahrender S-Bahn beschädigt - Bahn hält an
Kriminalität

Frontscheibe von fahrender S-Bahn beschädigt - Bahn hält an

Ein Gegenstand trifft eine S-Bahn in Stuttgart - die Frontscheibe der Bahn wird beschädigt, der Fahrer muss eine Schnellbremsung machen.

10.10.2025

Bahn

15-Jähriger nach Stromschlag auf Bahngelände in Lebensgefahr

30.01.2024

Notfälle

13-Jährige klettern auf Züge - Lebensgefahr nach Stromschlag

Zwei 13-Jährige klettern in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf Züge - dann treffen sie starke Stromschläge. Beide schweben in Lebensgefahr. Warum tun sie das?

18.04.2023

Notfall

Stromschlag mit 15.000 Volt: 13-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 13-Jähriger klettert abends auf einen Zug - dann trifft ihn ein 15.000 Volt starker Stromschlag. Nun liegt der Junge mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr.

17.04.2023