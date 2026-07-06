Lebensmittelskandale: Diese Fälle bleiben im Gedächtnis

Kassel (dpa/lhe) - Hygienemängel, Verunreinigungen, Lebensmittelbetrug: Neben dem Wilke-Wurst-Skandal hat es in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche weitere Lebensmittelskandale gegeben. Eine Auswahl:

BSE-Krise in Europa

In den 1980er- und 1990er-Jahren kommt es zunächst in Großbritannien, dann auch in anderen Staaten zu einer BSE-Epidemie. BSE, umgangssprachlich auch als Rinderwahnsinn bezeichnet, ist die Abkürzung für Bovine spongiforme Enzephalopathie. Bei der Krankheit bildet sich die Gehirnsubstanz der Rinder zurück. Der Verzehr von mit BSE verseuchtem Fleisch kann beim Menschen die tödlich verlaufende Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) auslösen.

In Deutschland wird erstmals 2000 ein Rind mit BSE diagnostiziert, es folgen mehrere Hundert Fälle. Tausende Tiere werden notgeschlachtet, der Rindfleischkonsum bricht ein. Einen vCJK-Fall gibt es in Deutschland nicht. Als Auslöser für die Rinderseuche gilt die Verfütterung von unzureichend erhitztem Tiermehl.

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Gammelfleisch in zahlreichen Betrieben

2005 decken Kontrolleure in einem Betrieb im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen tonnenweise Gammelfleisch auf. In der Folge werden in ganz Deutschland weitere Fälle bekannt, bei denen Betriebe nicht genussfähiges Fleisch gelagert, neu etikettiert und weiterverkauft haben.

Dioxin in Eiern

Mit dem als krebserregend geltenden Gift belastete Eier sorgen mehrfach für Schlagzeilen. Unter anderem schrecken Ende 2010 Dioxinfunde in Eiern und Geflügel die Verbraucher auf. Tausende Bauernhöfe werden bundesweit gesperrt, Legehennen getötet und der Verkauf von Eiern aus betroffenen Betrieben gestoppt. Als Auslöser gilt verunreinigtes Futtermittel.

Fipronil-Skandal

Riesige Ausmaße erreicht 2017 der Skandal um giftiges Fipronil in Hühnereiern. Das Insektizid war über ein Reinigungsmittel in die Nahrungskette gelangt. Millionen in der ganzen EU ausgelieferte Eier müssen vernichtet werden, auch in Deutschland. Hunderte Hühnerfarmen werden zeitweise gesperrt, vor allem in Belgien und den Niederlanden.

EHEC-Ausbruch

2011 lösen verunreinigte Sprossen eine weltweite Infektionswelle mit dem Darmkeim Ehec aus. Die schwere Komplikation HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom) trifft in nur zwei Monaten 855 Menschen in Deutschland. Fast 4.000 Infizierte zählt das RKI, vor allem in Norddeutschland. 53 Menschen sterben.

Mäuse in bayerischer Großbäckerei

Lebensmittelkontrolleure finden 2012 Mäuse, Schaben, Maden, Fruchtfliegen, Käfer, Motten und Rost in einer bayerischen Großbäckerei. Dort werden trotz dieser massiven Hygienemängel täglich Zehntausende Brötchen, Brote und Feinbackwaren gebacken.

Europaweiter Pferdefleischskandal