Feuerwehreinsatz

Leck bei Bauarbeiten sorgt für Gasaustritt in Wiesbaden

Nach dem Gasaustritt wird der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Gefahr ist aber schnell behoben.

Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten in Wiesbaden ist eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr warnte zwischenzeitlich vor austretendem Gas und Explosionsgefahr. Der Bereich in Wiesbaden-Dotzheim sei bis auf 100 Meter Abstand evakuiert worden. Mittlerweile wurde die Warnung aber wieder aufgehoben. Verletzt wurde niemand.

Ob auch Menschen aus Wohnhäusern evakuiert wurden, war zunächst nicht bekannt. Feuerwehr und Experten der Stadtwerke waren vor Ort im Einsatz, um das Leck abzudichten.

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