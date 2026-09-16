Leck bei Bauarbeiten sorgt für Gasaustritt in Wiesbaden
Nach dem Gasaustritt wird der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Gefahr ist aber schnell behoben.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten in Wiesbaden ist eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr warnte zwischenzeitlich vor austretendem Gas und Explosionsgefahr. Der Bereich in Wiesbaden-Dotzheim sei bis auf 100 Meter Abstand evakuiert worden. Mittlerweile wurde die Warnung aber wieder aufgehoben. Verletzt wurde niemand.
Ob auch Menschen aus Wohnhäusern evakuiert wurden, war zunächst nicht bekannt. Feuerwehr und Experten der Stadtwerke waren vor Ort im Einsatz, um das Leck abzudichten.