Niddastausee

Leeres Kanu treibt auf Stausee: Suchaktion

Ein herrenloses Kanu auf dem Niddastausee löst Alarm aus. Die Polizei schließt nicht aus, dass Menschen an Bord gewesen waren.

Zusammen mit Rettungskräften sucht die Polizei an dem Stausee. Foto: Boris Roessler/dpa
Zusammen mit Rettungskräften sucht die Polizei an dem Stausee.

Schotten (dpa/lhe) - Ein auf dem Niddastausee bei Schotten (Vogelsbergkreis) treibendes, leeres Kanu gibt der Polizei Rätsel auf. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Menschen in dem Boot befunden hätten, teilte das Polizeipräsidium in Fulda mit. Daher gebe es zusammen mit Rettungskräften eine umfangreiche Suchaktion im Bereich des Stausees. Die Polizei war am Morgen über das Kanu informiert worden.

