Ermittlungen

Leiche in Hofeinfahrt entdeckt – Sturz von Balkon?

Ein Passant entdeckt einen leblosen Mann in einer Hofeinfahrt. Daraufhin rücken Einsatzkräfte aus. Was bisher bekannt ist.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Berglen (dpa/lsw) - Ein 58-Jähriger ist tot auf dem Boden einer Hofeinfahrt im Rems-Murr-Kreis gefunden worden. Der Mann sei ersten Erkenntnissen zufolge von einem Balkon gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei etwa acht Meter tief gefallen und auf dem Boden aufgekommen. Zuvor hatten die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

Impressum

Den Ermittlern zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Suizid. Ein Passant habe den Toten entdeckt, hieß es. Daraufhin sei die Polizei alarmiert worden. Die Kripo ermittelt nun. Vermutlich wird die Leiche des Mannes am Montag obduziert. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

