Leiche nach mutmaßlichem Diebstahlversuch in Hanau entdeckt
Nach einem tödlichen Stromunfall bittet die Polizei um Hinweise. Die Identität der toten Person ist noch unklar. Doch es wurde mutmaßliches Tatwerkzeug entdeckt.
Hanau (dpa/lhe) - Auf einem Industriegelände in Hanau ist eine Leiche gefunden worden. Möglicherweise handele es sich um einen tödlichen Stromunfall bei einem missglückten Diebstahlversuch, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen mit. Bei der toten Person sei mutmaßliches Tatwerkzeug gefunden worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Person, deren Identifizierung noch aussteht, unerlaubten Zugang zu einem Trafohäuschen verschafft haben. Dort sei es offenbar zu einem tödlichen Kontakt mit einem Stromkabel gekommen, berichtete die Polizei.
Die Leiche wurde in der Nacht zu Sonntag gefunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Menschen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.