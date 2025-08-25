Wasserleiche Leichenfund im Main - Ermittlungen zur Identität laufen Ein Toter wird im Wasser gefunden. Nun wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. 25.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Leiche eines Mannes wurde bereits im Juli im Main gefunden - bislang konnte die Identität des Mannes nicht geklärt werden. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Wiesbaden Toter Mann im Rhein gefunden - Identität geklärt Schon vor einer Woche wurde die Leiche entdeckt - doch wer ist der Mann? Die Polizei erhielt nun entscheidende Hinweise. 03.06.2025 Vermisstenfall Nach Leichenfund: Identität steht fest Der 67-jährige Thüringer war im April als vermisst gemeldet worden, mehrere Wochen später wurde er tot gefunden. Seine Identifizierung gestaltete sich schwierig. 15.08.2024 Leichenfund Im Stadtwald gefundener Toter identifiziert 19.02.2024 Kriminalität Leiche an Freizeitbad - Identität des Mannes geklärt Ein 27-Jähriger wird tot mit einer Schussverletzung in Kaltenkirchen gefunden. Einsatzkräfte suchen am Fundort nach Hinweisen. 28.11.2023 Ermittlungen Toter auf Frankfurter S-Bahnsteig gefunden 30.08.2023