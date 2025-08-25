Wasserleiche

Leichenfund im Main - Ermittlungen zur Identität laufen

Ein Toter wird im Wasser gefunden. Nun wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit.

Die Leiche eines Mannes wurde bereits im Juli im Main gefunden - bislang konnte die Identität des Mannes nicht geklärt werden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
