Vorhaben der Landesregierung

Leichterer Zugang zu Deutschkursen in Hessen

Ohne Sprachkenntnis keine Integration - um Menschen das Ankommen zu erleichtern, gibt es beim Thema Deutschkurse Änderungen.

Ein neues Programm soll den Zugang zu Deutschkursen in Hessen erleichtern. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Landesregierung will Einwanderern einen leichteren Zugang zu Deutschkursen ermöglichen. «Sprachkurse Deutsch4U» laute der Titel eines neuen Förderprogramms, das breiter aufgestellt sei als das vorangegangene Programm, teilt das hessische Integrationsministerium mit.

Es seien mehr Träger beteiligt und es stehe mehr Geld zur Verfügung. Zudem gebe es mehr begleitende Kinderbetreuung, um Frauen den Zugang zu erleichtern. Ministerin Heike Hofmann (SPD) stellt das Programm an diesem Freitag, 9.00 Uhr, bei einem Pressetermin in Frankfurt vor. 

Gefördert würden unterschiedliche Formate, vom Alphabetisierungskurs über Deutschkurse für bereits Fortgeschrittene bis Sprachcafés, teilt das Ministerium weiter mit. Die Kurse dauerten in der Regel sechs Monate. 

Mit EU-Förderung rund 40 Millionen Euro 

Die neuen Kurse begannen bereits vergangenes Jahr nach den Sommerferien: Seit September 2025 haben den Angaben zufolge bis Jahresende 4.272 Teilnehmende an 290 Angeboten teilgenommen. Zur Finanzierung werden auch EU-Mittel herangezogen, insgesamt beträgt das Fördervolumen Ministeriumsangaben zufolge rund 40 Millionen Euro.

