Leichtflugzeug notgelandet - Pilotin unverletzt

Gelnhausen (dpa/lhe) - Ein Leichtflugzeug hat am Freitagnachmittag in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) notlanden müssen. Die Pilotin und einzige Insassin habe das Landemanöver unverletzt überstanden, teilte die Polizei mit. Gestartet sei die 33-Jährige auf dem Flugplatz in Reichelsheim in der Wetterau. Bereits beim Start habe die Frau Probleme mit dem Vorderrad festgestellt, weshalb sie sich zur Notlandung entschlossen habe. Beim Aufsetzen auf der Rasenfläche brach das Vorderrad ab, der Flieger kippte nach vorne und kam nach einer Gleitphase schließlich zum Stillstand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.