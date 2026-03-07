Leihfahrräder brennen in Darmstadt
Am frühen Morgen brennen neun abgestellte Leihfahrräder in Darmstadt. Warum ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.
Darmstadt (dpa/lhe) - In Darmstadt sind am frühen Morgen mehrere Leihfahrräder in Brand geraten. Insgesamt neun Räder wurden dabei beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Menschen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Passanten hatten die Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie die brennenden Räder an einem Fahrradständer gesehen hatten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Warum die Räder in Brand gerieten, ist laut Polizei bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.