Brände

Leihfahrräder brennen in Darmstadt

Am frühen Morgen brennen neun abgestellte Leihfahrräder in Darmstadt. Warum ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

In der Nacht sind in Darmstadt mehrere abgestellte Leihfahrräder in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In der Nacht sind in Darmstadt mehrere abgestellte Leihfahrräder in Brand geraten. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - In Darmstadt sind am frühen Morgen mehrere Leihfahrräder in Brand geraten. Insgesamt neun Räder wurden dabei beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Menschen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Passanten hatten die Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem sie die brennenden Räder an einem Fahrradständer gesehen hatten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Warum die Räder in Brand gerieten, ist laut Polizei bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Autos brennen in Fulda – Polizei ermittelt
Brände

Drei Autos brennen in Fulda – Polizei ermittelt

Mitten in der Nacht schlagen Flammen auf einem privaten Parkplatz am Gallasiniring hoch. Warum gerieten gleich drei Fahrzeuge in Brand? Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

30.09.2025

Feuer in Industriegebiet - neun Autos brennen
Kreis Karlsruhe

Feuer in Industriegebiet - neun Autos brennen

Ein Gebrauchtwagen fängt Feuer, die Flammen greifen rasch auf andere Fahrzeuge über. Zwei Männer werden dabei verletzt.

19.07.2025

Carport und Garage brennen - mehrere Menschen verletzt
Brände

Carport und Garage brennen - mehrere Menschen verletzt

Ein Carport steht in Flammen. Das Feuer greift auf eine Garage über. Als Ursache für den Brand schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

19.06.2025

Kripo ermittelt nach Brand in Entsorgungsbetrieb
Zwei Verletzte, hoher Schaden

Kripo ermittelt nach Brand in Entsorgungsbetrieb

Bei der Verpuffung einer Gasflasche in einem Entsorgungsbetrieb werden zwei Menschen verletzt, aufgeschütteter Müll gerät in Brand. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

09.05.2025

Löscharbeiten

Gepresste Papierballen in Fabrikhalle in Darmstadt brennen

03.05.2023