Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Abend ist in Frankfurt die fünfte und letzte der angemeldeten Demonstrationen junger Menschen gegen Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich und gegen eine mögliche Wehrpflicht vorzeitig beendet worden. Der von der Gewerkschaft Verdi organisierte Protest wurde nach Angaben der Polizei nach der Auftaktkundgebung von der Versammlungsleitung vorzeitig beendet, bevor sich der geplante Marsch in Bewegung setzte.

Bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten sich nach Schätzung der Polizei bei teils strömendem Regen zu dem Protest versammelt, deutlich weniger als angemeldet. An den anderen vier Demonstrationen zuvor, die von «Gen Z regelt Bundesbewegung» und anderen Initiativen organisiert waren, beteiligten sich insgesamt nach Polizei etwa 1.700 Menschen. Der Zulauf war damit geringer als vorher erwartet. Die Proteste verliefen weitgehend störungsfrei und blieben friedlich.