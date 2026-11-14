Protest

Weniger Teilnehmer als erwartet bei Iran-Demonstrationen

In Frankfurt demonstrieren Menschen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie im Iran. Zu den Kundgebungen kommen weniger Teilnehmer als erwartet.

In Frankfurt demonstrierten am Nachmittag rund 200 Menschen für die Freiheit der Menschen im Iran. Foto: Florian Wiegand/dpa
In Frankfurt demonstrierten am Nachmittag rund 200 Menschen für die Freiheit der Menschen im Iran.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei zwei Demonstrationen für Freiheit und Demokratie im Iran sind weniger Menschen als erwartet auf die Straße gegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen zu einer ersten Kundgebung am Willy-Brandt-Platz am Mittag nur 50 statt der erwarteten 500 Menschen. 

Um 16.00 Uhr starteten demnach 200 Menschen vom Goetheplatz zu einer weiteren Demonstration unter dem Motto «Friedliche Demonstration und Aufzug für Freiheit und Demokratie im Iran», angemeldet waren bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Beide Demonstrationen blieben zunächst friedlich.

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