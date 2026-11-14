Weniger Teilnehmer als erwartet bei Iran-Demonstrationen
In Frankfurt demonstrieren Menschen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie im Iran. Zu den Kundgebungen kommen weniger Teilnehmer als erwartet.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei zwei Demonstrationen für Freiheit und Demokratie im Iran sind weniger Menschen als erwartet auf die Straße gegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen zu einer ersten Kundgebung am Willy-Brandt-Platz am Mittag nur 50 statt der erwarteten 500 Menschen.
Um 16.00 Uhr starteten demnach 200 Menschen vom Goetheplatz zu einer weiteren Demonstration unter dem Motto «Friedliche Demonstration und Aufzug für Freiheit und Demokratie im Iran», angemeldet waren bis zu 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Beide Demonstrationen blieben zunächst friedlich.