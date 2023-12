Letzte Verhandlungsrunde für hessischen Koalitionsvertrag?

Wiesbaden (dpa/lhe) - CDU und SPD in Hessen könnten vor einer letzten Verhandlungsrunde über ihren geplanten Koalitionsvertrag stehen. Am Mittwochnachmittag war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Abschlusstreffen der Spitzengruppe beider Parteien unter anderem mit Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein geplant. Die Grünen vermuteten insgesamt Verzögerungen wegen Differenzen zwischen Christ- und Sozialdemokraten.

Am Samstag (16. Dezember) wollen CDU und SPD über den Koalitionsvertrag befinden - die Union bei einem Treffen ihres Landesausschusses in Frankfurt und die SPD auf einem Parteitag im südhessischen Groß-Umstadt. Nach früheren Aussagen von Ministerpräsident Rhein in einem dpa-Interview könnte am Montag (18. Dezember) der Koalitionsvertrag unterschrieben werden.