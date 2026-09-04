Fußball-Bundesliga

Letzter Wunsch einer Dame: Mannschaft des 1. FC Köln sehen

Dass der 1. FC Köln eine große Strahlkraft hat und die Menschen berührt, das hat die Profimannschaft diese Woche erfahren. Bei einer ungewöhnlichen Begegnung.

Besondere Begegnung unter der Woche: René Wagner und der 1. FC Köln. Foto: Tom Weller/dpa
Besondere Begegnung unter der Woche: René Wagner und der 1. FC Köln.

Stuttgart (dpa) - Trainer René Wagner vom 1. FC Köln hat vor dem Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart von einem besonders berührenden Erlebnis mit seiner Mannschaft erzählt. «Wir hatten diese Woche eine junge Dame bei uns im Training, die ihren letzten Wunsch hatte - sie wollte noch mal die Mannschaft sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie noch unter uns weilt. Ich hoffe natürlich schon», sagte der 38-Jährige vor dem Anpfiff im Sky-Interview. 

«Das hat uns noch mal sensibilisiert»

Wagner hatte dies auch bei seiner Ansprache im Hotel am Spieltag noch einmal angesprochen und erhofft sich davon eine besondere Motivation für seine Profis, die zum Saisonauftakt die TSG Hoffenheim mit 3:2 geschlagen hatten.

«Das war einfach eine Geschichte, die den Jungs gezeigt hat: Der Verein ist etwas Besonderes. Menschen wollen als letzten Wunsch auf der Erde noch mal die Mannschaft sehen», sagte der neue Chefcoach der Kölner. «Ich glaube, das haben die Jungs verstanden. Der Verein ist unglaublich, der ist emotional. Das hat uns noch mal sensibilisiert, dass wir die Verantwortung haben, jeden Tag Gas zu geben.»

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