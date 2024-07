Lilo Wanders war als Kind schüchtern

Bad Vilbel (dpa) - Die Travestiekünstlerin Lilo Wanders hat wohl auch durch das Schauspielern ihre Schüchternheit überwunden. «Ich war so schüchtern, ich habe als Kind die Straßenseite gewechselt, um die Nachbarn nicht grüßen zu müssen», sagte die 68-Jährige im Gespräch mit dem Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Das sei bestimmt ein Grund dafür gewesen, «warum ich in die Schauspielerei geraten bin, um andere Rollen zu spielen, um jemand anderes sein zu können.»