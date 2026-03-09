Verkehr

Linienbus fährt gegen Baum - ein Fahrgast verletzt

Ein Bus kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum. Noch ist vieles unklar.

Ein Fahrgast wird bei einem Busunfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Fahrgast wird bei einem Busunfall leicht verletzt. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer werde noch von Sanitätern untersucht, hieß es. Insgesamt sollen sieben Fahrgäste in dem Bus gesessen haben. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

