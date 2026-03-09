Linienbus fährt gegen Baum - ein Fahrgast verletzt
Ein Bus kommt von der Straße ab und prallt gegen Baum. Noch ist vieles unklar.
Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist in Sindelfingen (Kreis Böblingen) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Fahrgast erlitt leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer werde noch von Sanitätern untersucht, hieß es. Insgesamt sollen sieben Fahrgäste in dem Bus gesessen haben. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.