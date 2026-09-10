Bus streift Hauswand - medizinischer Notfall bei Fahrer?

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein Shuttle-Bus der Landesgartenschau in Ellwangen (Ostalbkreis) ist von der Straße abgekommen und an einer Hauswand entlang gestreift. Der 58 Jahre alte Fahrer habe wohl am Steuer gesundheitliche Probleme bekommen, sagte ein Sprecher.

Er kam laut Mitteilung mit dem Gelenkbus nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Hauswand eines Wohnhauses sowie einen kleinen Baum und blieb kurz danach mit der Fahrzeugfront vor einer Viehweide stehen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Im Bus seien zwei Frauen im Alter von 54 und 74 Jahren gewesen. Die beiden Fahrgäste seien unverletzt geblieben.

An der Hausfassade entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Einsturzgefahr bestand dem Sprecher zufolge nicht. Die Höhe des Schadens an dem relativ neuen Bus konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Bergung des Busses sollte sich bis in die Abendstunden ziehen.