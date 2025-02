Linke in Hessen meldet Eintrittswelle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Wochen vor der Bundestagswahl meldet Hessens Linke eine Eintrittswelle. «Allein am vergangenen Wochenende sind über 200 Menschen neu eingetreten. Die hessische Linke hat aktuell 5.400 Mitglieder. So viele wie noch nie», teilte die Partei in Frankfurt mit. «Diese Welle wird uns weiter beflügeln und uns in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen lassen.»