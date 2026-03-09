Kriminalität

Linke Parolen an Fassade von Schule gesprüht

Aktivistinnen beschmieren in Karlsruhe Fassaden mit Schriftzügen wie «Free Gaza». Zeugen beobachten die Gruppe und rufen die Polizei.

Beamte nahmen drei Frauen zeitweise in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Beamte nahmen drei Frauen zeitweise in Gewahrsam. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Vermummte Frauen sollen die Fassaden einer Schule, eines Hotels sowie eine Straßenbahnhaltestelle mit linken Parolen beschmiert haben. Die Beamten verfolgten am Sonntag sechs Verdächtige im Alter zwischen 16 und 33 Jahren in Karlsruhe und kontrollierten sie. Drei von ihnen seien zeitweise in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Zeugen die Aktivistinnen beobachtet und die Beamten gerufen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Unter anderem seien an den Fassaden die Schriftzüge «Free Gaza» und «Frauenkampf international» zu lesen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zudem soll Pyrotechnik gezündet worden sein. Als die Beamten die Sechs stellten, riefen sie «hoch die internationale Solidarität».

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Verdächtigen wurden unter anderem wegen Landfriedensbruch angezeigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Stop Genocide»: Parolen an CDU-Büro geschmiert
Nahostkonflikt

«Stop Genocide»: Parolen an CDU-Büro geschmiert

Unbekannte beschmieren ein CDU-Büro in Weingarten mit Parolen - sie richten sich mutmaßlich gegen Israel. Der Staatsschutz ermittelt.

02.10.2025

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel
Schmierereien

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel

Unbekannte besprühen eine SPD-Geschäftsstelle in Kassel mit Parolen und beschädigen Scheiben. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise.

25.09.2025

Schriftzüge auf Wände gesprüht - Staatsschutz ermittelt
Kriminalität

Schriftzüge auf Wände gesprüht - Staatsschutz ermittelt

«Free Palestine» und «acab» sprühen Unbekannte auf die Wände einer Unterführung und flüchten. Jetzt starten die Ermittlungen.

24.09.2025

Protest am Kassel Airport: Klimaschützer beschmieren Fassade
Demonstration

Protest am Kassel Airport: Klimaschützer beschmieren Fassade

Aktivisten der Letzten Generation beschmieren die Fassade des Flughafens in Calden mit einer Parole. Sie fordern ein Ende der Subventionen des defizitären Airports.

21.09.2024

Konflikt

Gaza-Graffitis an der Universität Kassel

Unbekannte sprühten in der Nacht politische Graffitis. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Staatsschutz ermittelt.

23.05.2024