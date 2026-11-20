Stuttgart (dpa) - Influencerin Lisa Mantler (24) will mit ihrem Mann Jonas Jay eine neue Freikirche der Vive Church in Stuttgart gründen. Die Gemeinde soll 2027 unter dem Namen Vive Stuttgart starten, wie die beiden in einem Instagram Reel ankündigten. «Nun fängt für uns ein neues Kapitel an. Wir gründen Vive Stuttgart», hieß es in dem Video. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Ehepaar war eigenen Angaben nach schon am Aufbau der Gemeinde Vive Frankfurt beteiligt. «Wir sind so dankbar, was wir die letzten zwei Jahre hier in Frankfurt erlebt haben», sagte Mantler.

Nun gehe es in der Schwabenmetropole weiter. Sie wollten Teil der Stadt sein und dort eine Gemeinde aufbauen. In der Ankündigung wurden die beiden als Campus-Pastoren bezeichnet. Wie der Aufbau der Gemeinde genau aussehen soll, ließen sie zunächst offen. Mantler hatte ihren Mann im März 2023 geheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

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Als Teenagerin wurde Lisa gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena mit Videos in den sozialen Medien bekannt. Die Zwillinge gehörten zu den erfolgreichsten deutschen Stars bei Instagram und bei TikTok. Medienberichten zufolge wuchsen die beiden Schwestern im Großraum Stuttgart auf.

Den Instagram-Account mit mehr als 19 Millionen Followern, den Lena heute führt, hatten die beiden gemeinsam aufgebaut. Lena hatte ihn übernommen, als die Zwillinge vor vier Jahren bekanntgaben, getrennte Wege gehen zu wollen. Lisa Mantler folgen auf Instagram rund 609.000 Menschen.

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/pool/dpa Zusammen haben sich die Zwillinge ein Millionenpublikum aufgebaut.