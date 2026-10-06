Mutter-Freuden

Lisa Mantler zum zweiten Mal Mama geworden

Ihr Sohn kam 2024 zur Welt. Nun ist er «zum liebsten und wildesten großen Bruder» geworden.

Lisa Mantler (links) ist Mutter einer Tochter geworden. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/dpa
Lisa Mantler (links) ist Mutter einer Tochter geworden. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Influencerin Lisa Mantler ist zum zweiten Mal Mutter geworden. «Wir sind so dankbar für die letzten Wochen, in denen wir unsere Kleine kennenlernen durften, unseren Sohn zum liebsten und wildesten großen Bruder werden sahen ... und plötzlich zu viert sind», schrieb die 24-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich, ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern.

Sie seien «unendlich dankbar für die positive Geburt und für all die Liebe und Unterstützung unserer Freunde und Familie», schrieb Mantler. «Es ist wild, laut, verrückt, einfach zuckersüß ... und die beste Entscheidung überhaupt.»

Mantler hatte ihren Mann im März 2023 geheiratet. 2024 kam ihr Sohn auf die Welt. Als Teenager wurde Lisa Mantler gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena mit Videos in den sozialen Medien bekannt. Medienberichten zufolge wuchsen die beiden Schwestern im Großraum Stuttgart auf. Den Instagram-Account, den Lena führt, hatten die beiden gemeinsam aufgebaut. Lena hatte diesen übernommen, als die Zwillinge vor drei Jahren bekannt gaben, getrennte Wege gehen zu wollen.

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