Unfall LKW kippt auf Autobahnausfahrt um Die Bergung dauert bis in den Morgen. Vor Beginn des Berufsverkehrs ist die Ausfahrt wieder frei. 23.10.2025