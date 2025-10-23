Unfall

LKW kippt auf Autobahnausfahrt um

Die Bergung dauert bis in den Morgen. Vor Beginn des Berufsverkehrs ist die Ausfahrt wieder frei.

Die Ausfahrt war für Stunden gesperrt (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Ausfahrt war für Stunden gesperrt (Archivbild).
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt
Unfälle

Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Die Ladung verstreut auf der Wiese, der Sattelzug liegt auf der Seite: Wie der Unfall bei Bad Orb ablief und warum die Bergung zur Herausforderung wird.

16.10.2025

Lkw kippt auf Autobahn um - Hubschrauber im Einsatz
Unfall

Lkw kippt auf Autobahn um - Hubschrauber im Einsatz

Der Fahrer wird bei dem Unfall auf der Autobahn 7 schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Mann in eine Klinik. Die Bergung gestaltet sich schwierig, die Fahrbahn ist gesperrt.

22.07.2025

Lkw-Unfall am Kirchheimer Dreieck - Bergung beendet
Osthessen

Lkw-Unfall am Kirchheimer Dreieck - Bergung beendet

Ein Lastwagen kommt in Osthessen auf der Autobahn 4 von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kippt um - aber es gibt eine gute Nachricht.

18.03.2024

Schiersteiner Brücke nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt
Verkehr

Schiersteiner Brücke nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

04.01.2024

Verkehr

Sattelzug kippt um: Tonnenweise Kies auf der A 45

07.07.2023