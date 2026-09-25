Lkw kollidiert auf A5 mit Wildschweinen - mehrere Tiere tot
Rund drei Stunden Autobahn-Sperrung nach einem Wildunfall: Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt, es bilden sich lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr. Einige Tiere überleben den Vorfall nicht.
Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 5 in Südbaden mit einer Rotte Wildschweine zusammengestoßen. Mindestens drei nachfolgende Autos konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen - sie überfuhren die Tiere und wurden dabei beschädigt.
Mindestens zwei Wildschweine seien an der Unfallstelle kurz vor dem Dreieck Neuenburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben, hieß es. Hingegen seien alle beteiligten Menschen unversehrt geblieben.
Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sperrte die Polizei die Fahrbahn etwa drei Stunden lang. Das habe im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen geführt.