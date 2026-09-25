Wildunfall

Lkw kollidiert auf A5 mit Wildschweinen - mehrere Tiere tot

Rund drei Stunden Autobahn-Sperrung nach einem Wildunfall: Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt, es bilden sich lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr. Einige Tiere überleben den Vorfall nicht.

Einen Wildunfall auf der A5 haben mindestens zwei Tiere nicht überlebt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Einen Wildunfall auf der A5 haben mindestens zwei Tiere nicht überlebt. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 5 in Südbaden mit einer Rotte Wildschweine zusammengestoßen. Mindestens drei nachfolgende Autos konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen - sie überfuhren die Tiere und wurden dabei beschädigt. 

Mindestens zwei Wildschweine seien an der Unfallstelle kurz vor dem Dreieck Neuenburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestorben, hieß es. Hingegen seien alle beteiligten Menschen unversehrt geblieben.

Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sperrte die Polizei die Fahrbahn etwa drei Stunden lang. Das habe im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen geführt.

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