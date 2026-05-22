Verkehr

Unfall auf A8 - Neun Kilometer Stau im Berufsverkehr

Nach einer Kollision von drei Lkw auf der A8 reicht der Stau im Berufsverkehr bis auf die A5 zurück. Wie es zum Unfall kam und welche Folgen das hat.

Ein Unfall auf der A8 bei Karlsruhe sorgt für Stau. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Unfall auf der A8 bei Karlsruhe sorgt für Stau. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Unfall mit drei Lastwagen auf der Autobahn 8 hat im Berufsverkehr am Kreuz Karlsruhe zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt. In der Nacht auf Freitag sei gegen 3.25 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart ein kurzer Stau entstanden, teilte die Polizei mit. Das Stauende habe offenbar ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer übersehen. Er sei dann auf einen auf der rechten Spur stehenden Lastwagen aufgefahren. Infolgedessen schleuderte der mutmaßliche Unfallverursacher noch mit einem auf der mittleren Spur stehenden Sattelzug zusammen. 

Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Bereich der Unfallstelle war wegen der Bergungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Es bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Rückstau von der A8 auf die Autobahn 5 von etwa neun Kilometern Länge.

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