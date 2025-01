Dossenheim. Ein folgenschwerer Wildunfall ereignete sich am Samstagabend gegen 23.50 Uhr auf der A5 in Höhe von Dossenheim in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei überquerte eine größere Wildschweinrotte die Autobahn, wobei insgesamt drei Autos mit zwei Tieren kollidierten.