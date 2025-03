Hirschberg. Vier Autos sind am Dienstag auf der A5 kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8.10 Uhr auf der A5 bei Hirschberg in Richtung Heidelberg zu dem Unfall. Wegen stockendes Verkehrs stoppte ein 44-Jähriger seinen 3,5 Tonner auf dem linken Fahrstreifen, was die drei nachfolgenden Pkw zu spät erkannten.