Weinheim: Fünfstelliger Sachschaden nach Unfall zwischen Pkw und Lieferwagen

Weinheim. Ein 64-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr eine Kollision mit einem Lieferwagen verursacht. Laut Polizeiangaben missachtete 64-jährige Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Weststraße/Blücherstraße in Weinheim die Vorfahrt des 33-jährigen Fahrers des Lieferwagens. Dieser war auf der Weststraße in Richtung der Viernheimer Straße unterwegs. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen ausrücken. Verkehrsbehinderungen gab es nicht. (pk)