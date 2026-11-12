Unfall

Lkw kracht auf A3 in Baustelle und kippt um

Ein 7,5-Tonner bleibt nach dem Unfall auf der Autobahn auf der Seite liegen. Der Fahrer kann sich selbst nicht aus dem Fahrzeug befreien.

Der Lkw fuhr beinahe ungebremst in die Baustelle auf der A3. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der Lkw fuhr beinahe ungebremst in die Baustelle auf der A3. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Lkw ist in der Nacht beinahe ungebremst in eine Baustelle auf der A3 gefahren. Nach Angaben der Polizei schätzte der 56-jährige Fahrer die Spursperrungen in der Gemarkung Niedernhausen falsch ein. Er übersah demnach den hell erleuchteten Sperrhänger auf dem mittleren Fahrstreifen. 

Der 7,5 Tonner prallte laut Mitteilung in den Sperrhänger, der auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Lkw drehte sich demnach nach dem Aufprall um 180 Grad, kippte auf die linke Seite und kam auf dem rechten Fahr- und Standstreifen zum Liegen. 

Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt, konnte sich selbst aber nicht aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte zerschnitten deshalb die Windschutzscheibe. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto kippt in Fluss – Passanten befreien Fahrerin
Notlage

Auto kippt in Fluss – Passanten befreien Fahrerin

Ein Auto landet in einem Fluss, die Fahrerin sitzt fest: Passanten helfen ihr heraus. Doch der Unfall hat ein Nachspiel.

22.10.2026

Biene sticht Fahrer - Lkw fällt auf Radweg
Unfall

Biene sticht Fahrer - Lkw fällt auf Radweg

Ein kleines Insekt bringt einen 40-Tonner zu Fall, der mit Porenbetonsteinen beladen ist. Welche Folgen hatte der Unfall für den Lkw-Fahrer?

21.07.2026

Lkw kippt um – Zubringer in Autobahndreieck lange gesperrt
Autobahnunfall

Lkw kippt um – Zubringer in Autobahndreieck lange gesperrt

Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer übersteht einen Unfall am Ohmtal-Autobahndreieck mit leichten Verletzungen. Ein Zubringer zur A49 muss stundenlang gesperrt bleiben.

22.11.2025

Lastwagen kippt auf Baustelle um - 43-jähriger Fahrer stirbt
Unfall

Lastwagen kippt auf Baustelle um - 43-jähriger Fahrer stirbt

Eigentlich wollte ein Lkw-Fahrer aus Thüringen nur seine Ladung abkippen. Dann geriet sein Fahrzeug ins Rutschen.

12.03.2025

Mehrere Kilometer Stau

Lkw mit Kühlschränken kippt auf A7 um - Fahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird ein 29 Jahre alter Lkw-Fahrer verletzt. Das Fahrzeug war mit Kühlschränken beladen, die dann geborgen werden mussten.

10.10.2024