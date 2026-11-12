Lkw kracht auf A3 in Baustelle und kippt um
Ein 7,5-Tonner bleibt nach dem Unfall auf der Autobahn auf der Seite liegen. Der Fahrer kann sich selbst nicht aus dem Fahrzeug befreien.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Lkw ist in der Nacht beinahe ungebremst in eine Baustelle auf der A3 gefahren. Nach Angaben der Polizei schätzte der 56-jährige Fahrer die Spursperrungen in der Gemarkung Niedernhausen falsch ein. Er übersah demnach den hell erleuchteten Sperrhänger auf dem mittleren Fahrstreifen.
Der 7,5 Tonner prallte laut Mitteilung in den Sperrhänger, der auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Lkw drehte sich demnach nach dem Aufprall um 180 Grad, kippte auf die linke Seite und kam auf dem rechten Fahr- und Standstreifen zum Liegen.
Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt, konnte sich selbst aber nicht aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte zerschnitten deshalb die Windschutzscheibe. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro.