Fahrer eingeklemmt

Lkw kracht auf A5 in Abschlepper – beide Fahrer verletzt

Auf den Auffahrunfall auf der Autobahn folgt eine Vollsperrung - und ein kilometerlanger Stau. Was ist zur Unfallursache bekannt?

Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei hat Umleitungen eingerichtet. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) -  Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe einem Abschleppfahrzeug aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Wegen des Unfalls war die Autobahn Richtung Süden zwischenzeitlich voll gesperrt, was einen langen Stau nach sich zog. 

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Abschlepp-Lastwagen mit Kran auf einem kombinierten Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen, um ein Pannenfahrzeug abzuschleppen. Der 65-jährige Lastwagenfahrer fuhr auf der gleichen Spur und übersah offenbar das Abschleppfahrzeug, wie ein Polizeisprecher sagte. Es kam zum Unfall. 

Die Geschwindigkeit sei so hoch gewesen, dass der 65-Jährige im Lkw-Fahrerhaus eingeklemmt und befreit werden musste, hieß es. Er wurde mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Fahrer des Abschleppers erlitt ebenfalls Verletzungen – wie schwer, blieb noch unklar. Das Pannenfahrzeug wurde nicht in den Unfall involviert.

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Wegen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten waren am Mittag alle Fahrstreifen gesperrt. Nach Daten von Google Maps gab es zeitweise einen Stau von zehn Kilometern in Richtung Süden. Am Nachmittag wurden die Sperrungen für den mittleren und linken Fahrstreifen wieder aufgehoben. Der Verkehr konnte langsam wieder anrollen. Die rechte Fahrspur blieb noch gesperrt. 

Nach Angaben der Feuerwehr sind bei der Kollision größere Mengen Diesel und Hydrauliköl ausgetreten. Die Höhe des entstandenen Unfallschadens konnte noch nicht geschätzt werden.

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