Lkw kracht in U-Bahn – Fahrer schwer verletzt
Die Feuerwehr befreit den Lkw-Fahrer mit technischem Gerät. Es gibt vier Verletzte. Auch der U-Bahn-Verkehr ist betroffen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenprall eines Lasters mit einer U-Bahn sind in Frankfurt zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Riederwald, die U-Bahn entgleiste demnach. Der Zusammenstoß geschah auf einem Abschnitt der Strecke, auf dem die Bahn oberirdisch unterwegs ist.
Der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast wurden schwer verletzt. Der U-Bahn-Fahrer und ein weiterer Fahrgast erlitten demnach leichte Verletzungen. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei am Donnerstag zunächst erklärt, auch der U-Bahn-Fahrer sei schwer verletzt worden.
Laut Polizei wurden sowohl die Bahn als auch der Lkw, ein Muldenkipper, erheblich beschädigt. Der 51 Jahre alte Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen aus seinem Fahrzeug geschleudert und darunter eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn mit schwerem technischem Gerät befreit. Dazu wurde der Lkw angehoben.
Unfall auf Bahnübergang
Der betroffene Bereich wurde demnach zunächst vollständig gesperrt. Die Unfallursache sei bislang unklar. Der Lastwagen fuhr auf einen Bahnübergang auf, dort kam es zum Unfall.
«Die Bergungs- und Reparaturarbeiten dauerten bis in die Nacht an», teilte die Polizei mit. Ein Hochspannungsmast und eine Ampel wurden beschädigt.