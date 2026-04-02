Frankfurt/Main

Lkw kracht in U-Bahn – Fahrer schwer verletzt

Die Feuerwehr befreit den Lkw-Fahrer mit technischem Gerät. Es gibt vier Verletzte. Auch der U-Bahn-Verkehr ist betroffen.

Der Fahrer des Lkw war nach dem Unfall unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Foto: Feuerwehr Frankfurt/dpa
Der Fahrer des Lkw war nach dem Unfall unter seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenprall eines Lasters mit einer U-Bahn sind in Frankfurt zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Riederwald, die U-Bahn entgleiste demnach. Der Zusammenstoß geschah auf einem Abschnitt der Strecke, auf dem die Bahn oberirdisch unterwegs ist.

Der Lkw-Fahrer und ein Fahrgast wurden schwer verletzt. Der U-Bahn-Fahrer und ein weiterer Fahrgast erlitten demnach leichte Verletzungen. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei am Donnerstag zunächst erklärt, auch der U-Bahn-Fahrer sei schwer verletzt worden.

Laut Polizei wurden sowohl die Bahn als auch der Lkw, ein Muldenkipper, erheblich beschädigt. Der 51 Jahre alte Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen aus seinem Fahrzeug geschleudert und darunter eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn mit schwerem technischem Gerät befreit. Dazu wurde der Lkw angehoben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Unfall auf Bahnübergang

Der betroffene Bereich wurde demnach zunächst vollständig gesperrt. Die Unfallursache sei bislang unklar. Der Lastwagen fuhr auf einen Bahnübergang auf, dort kam es zum Unfall. 

«Die Bergungs- und Reparaturarbeiten dauerten bis in die Nacht an», teilte die Polizei mit. Ein Hochspannungsmast und eine Ampel wurden beschädigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehr befreit schwer verletzten Fahrer aus Auto
Unfall

Feuerwehr befreit schwer verletzten Fahrer aus Auto

Ein Fahrer gerät auf die Gegenfahrbahn und sein Auto stößt mit einem anderen Wagen zusammen. Der entgegenkommende Fahrer wird schwer verletzt eingeklemmt.

26.12.2025

Radfahrer gerät in Frankfurt unter U-Bahn
Unfall

Radfahrer gerät in Frankfurt unter U-Bahn

Ein 55-Jähriger wird unter einer U-Bahn eingeklemmt. Was die Ermittlungen zum Unfallhergang ergeben und wie es dem Radfahrer geht.

27.11.2025

Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner
Einsatz in der Waschküche

Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner

Mit Schmerzen und immer wieder zufallenden Augen: Ein Mädchen steckt im Trockner fest. Erst schweres Gerät bringt die Rettung.

18.10.2025

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A60 schwer verletzt
Lastwagen umgekippt

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A60 schwer verletzt

Der 58-jährige Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

29.08.2024

Weschnitztalbahn kollidiert bei Reisen mit Lkw
Verkehr

Weschnitztalbahn kollidiert bei Reisen mit Lkw

Glück im Unglück hatten heute Morgen alle Beteiligten, die in den Zusammenstoß am Bahnübergang in Richtung Mörlenbach involviert waren. Die Bahnstrecke bleibt wohl vorerst gesperrt.

06.07.2023