Lkw kracht in Zaun: Flüssiggastank knapp verfehlt
Unter Alkoholeinfluss: Im Kreis Groß-Gerau endet die Fahrt eines Lkw-Fahrers in einem Zaun - dahinter steht ein Flüssiggastank.
Raunheim (dpa/lhe) - Nur mit Glück ist auf einem Firmengelände im Kreis Groß-Gerau ein schlimmerer Unfall verhindert worden: Die Fahrt eines Lkw-Fahrers endete am Mittwochabend im Zaun eines Logistikunternehmens. Auf der anderen Seite der Begrenzung befand sich ein Flüssiggastank, wie die Polizei mitteilte.
Sowohl der Lkw als auch der Firmenzaun wurden bei dem Unfall beschädigt -der Tank wurde jedoch verfehlt, sodass die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben konnten. Die Schadenssumme war zunächst unbekannt.
Weil er bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss stand, wurde der 62-jährige Fahrer des Lasters am Unfallort vorläufig festgenommen. Außerdem wurde sein Führerschein eingezogen. Bevor er auf das Firmengelände fuhr, soll der Mann auch betrunken im regulären Straßenverkehr unterwegs gewesen.