Lkw-Unfall mit zwei Toten: Fahrer war nicht alkoholisiert

Hausen im Wiesental (dpa/lsw) - Bei dem tödlichen Lkw-Unfall in Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) soll der 46 Jahre alte Fahrer nicht unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Eine entsprechende Überprüfung sei negativ ausgefallen, teilte ein Polizeisprecher mit. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist bislang weiter unklar. Eine 62-Jährige und ihr einjähriger Enkelsohn waren von dem Lastwagen am Donnerstagvormittag erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 46-Jährige mit dem Lkw rückwärts zu einem Grundstück. Dabei kam es zur Kollision mit der Frau und dem Kind im Kinderwagen, die sich hinter dem Fahrzeug befunden hätten.

Gemeinde gedenkt der Opfer

Mit einem stillen Gedenken wollte die Gemeinde Hausen im Wiesental (Landkreis Lörrach) am Abend an die beiden Opfer erinnern. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Mitglieder des Gemeinderats wollten am Unfallort zusammenkommen, teilte Bürgermeister Philipp Lotter (SPD) mit. Es sei eine schlichte, zurückhaltende Geste des Mitgefühls, keine öffentliche Veranstaltung im eigentlichen Sinne. «Dieser tragische Unfall erschüttert unsere Gemeinde und mich persönlich zutiefst», sagte Lotter.

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Ob der Fahrer die Frau und den Jungen im Kinderwagen schlicht übersehen hat, es technische Warnhinweise gab oder ob der Unfall auf sonstige Weise hätte verhindert werden können - das alles muss die Polizei noch ermitteln. Der 46-Jährige wurde nach dem Unfall nicht festgenommen, gegen ihn werde weiter ermittelt.

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