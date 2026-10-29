Schwerer Verkehrsunfall

Frau und Kleinkind sterben bei Unfall mit Lkw

Ein Lastwagen erfasst beim Rückwärtsfahren zwei Menschen - darunter auch ein einjähriges Kind in einem Kinderwagen.

Die Frau und das Kind verstarben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die Frau und das Kind verstarben noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Hausen im Wiesental (dpa) - Ein einjähriges Kind und eine Frau sind bei einem Verkehrsunfall in Baden-Württemberg von einem Lastwagen erfasst und dadurch getötet worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lkw am Vormittag in der Gemeinde Hausen im Wiesental rückwärts zu einem Grundstück. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit der 62-Jährigen und dem Kind im Kinderwagen gekommen, die sich hinter dem Fahrzeug befunden hätten. Beide starben demnach noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Erst Ende März war es in Baden-Württemberg zu einem ähnlichen Unglück gekommen, als ein Lastwagen in Schramberg eine 29 Jahre alte Mutter und ihren drei Jahre alten Sohn auf dem Gehweg erfasste. Beide starben ebenfalls noch an der Unfallstelle. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein am Steuer verloren. Die Ermittlungen wurden später eingestellt.

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