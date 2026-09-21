Notfälle

Lkw stürzt Böschung hinab - Fahrer stirbt, A45 gesperrt

Zementsäcke liegen verstreut, der Sattelzug kopfüber in der Böschung. Warum der Fahrer nicht mehr gerettet werden konnte.

Die Ursache für den tödlichen Unfall war noch unklar. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Ursache für den tödlichen Unfall war noch unklar. (Symbolbild)

Altenstadt (dpa) - Nach einem tödlichen Lkw-Unfall auf der A45 bei Altenstadt ist die Autobahn Richtung Süden vollständig gesperrt. Die Polizei rät dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren. Der Sattelzug hatte Zementsäcke geladen, die sich nach dem Unfall teilweise im Bereich der Böschung befinden. Sowohl die Ladung als auch der 40-Tonner müssen aufwendig geborgen werden, wie es hieß.

Ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer sei am Nachmittag mit seinem Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Lkw offenbar noch einmal ruckartig nach links gelenkt worden sei. Aber: «Der Versuch, das schwere Fahrzeug dadurch zurück auf die Fahrbahn zu bringen, blieb erfolglos.»

Führerhaus stark eingedrückt

Der Lastwagen durchbrach die äußere Leitplanke und stürzte die Böschung hinab. Zugmaschine und Auflieger überschlugen sich und blieben kopfüber in dem abschüssigen Gelände liegen. Das Führerhaus war durch den Aufprall stark eingedrückt - und der gesamte Sattelzug lag so ungünstig in der Böschung, dass die Einsatzkräfte zunächst nicht zum Fahrer vordringen konnten, wie es hieß.

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Die Feuerwehr konnte das Wrack zwar dann leicht anheben. «Doch erst mit Hilfe eines zusätzlich angeforderten Autokrans gelang es rund zwei Stunden nach der ersten Meldung, die Zugmaschine so weit anzuheben, dass der Fahrer erreicht werden konnte», schrieb die Polizei. Für den 38-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät. 

Warum der Fahrer von der Autobahn abkam, war noch unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

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