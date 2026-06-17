Verkehrsunfall

Lkw-Unfall auf A4 – Hunderte Liter Diesel fluten Fahrbahn

Bei einem LKW-Unfall reißt ein mit Diesel gefüllter Tank auf und verwandelt die Straße in eine hundert Meter lange Rutschbahn. Feuerwehr und Spezialfahrzeuge sind im Einsatz.

Die Aufräumarbeiten sollen bis 7:00 Uhr andauern. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Die Aufräumarbeiten sollen bis 7:00 Uhr andauern. (Symbolbild)

Friedewald/ Bad Hersfeld (dpa) - Ein Lkw hat bei einem Unfall auf der A4 bei der hessischen Stadt Bad Hersfeld Hunderte Liter Diesel verloren. Der 52-jährige Fahrer habe am Abend auf regennasser Fahrbahn mit zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen 40-Tonner verloren haben, die Mittelschutzplanke durchbrochen und so den mit ungefähr 600 Litern befüllten Tank aufgerissen, teilte die Polizei mit. 

Der durch die Nässe und andere Fahrzeuge verteilte Diesel verwandelte die Straße nach Polizeiangaben zu einer hundert Meter langen spiegelglatten Rutschbahn. Die Polizei sperrte die A4 zwischen Friedewald und Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) vollständig und leitete den Verkehr zurück. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Durch die Feuerwehr wurde der Tank des beschädigten Lkws entleert und Bindemittel auf die Fahrbahn gestreut, wie es weiter hieß. Da der Diesel durch naheliegende Schächte ablief, setzten die Einsatzkräfte umfangreiche Ölsperren in den angrenzenden Gewässern Breitzbach und Solzbach. Die Aufräumarbeiten mit Kehrmaschinen und Spezialfahrzeugen sollen bis zum Morgen gegen 7.00 Uhr andauern.

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