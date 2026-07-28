Lkw verliert Hunderte Energydrink-Dosen auf A8
Weil die Ladung nicht richtig gesichert war, landen unzählige Getränkedosen auf der Autobahn. Das wird nicht nur für den Fahrer des Lastwagens zum Ärgernis.
Pforzheim (dpa) - Weil ein Lastwagen auf der Autobahn 8 in Baden-Württemberg Hunderte Getränkedosen verloren hat, ist es zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Ladung sei nicht infolge eines Unfalls auf der Fahrbahn verteilt worden, sondern schlichtweg unzureichend gesichert gewesen, teilte die Polizei mit. Der Schaden - neben Energydrink-Dosen hatte der Lkw auch Gewürzmischungen im Laderaum - beläuft sich auf rund 25.000 Euro, verletzt wurde niemand.
Zu der Panne kam es am Montagabend auf der Strecke von Stuttgart nach Karlsruhe. Die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd war danach laut Polizei über mehrere Stunden hinweg nur einspurig nutzbar.