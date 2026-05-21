Bei Frankfurt

Lkw verliert mehrere hundert Liter Diesel

Auf der Autobahn liegt ein Metallteil, ein Lastwagen fährt darüber. Das hat Folgen.

Die Polizei sperrte die Zufahrt zu einem Parkplatz. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sperrte die Zufahrt zu einem Parkplatz. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Vorfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt hat ein Lastwagen mehrere hundert Liter Diesel verloren. Der Lkw war bei Kelsterbach über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil gefahren, dabei wurde der Tank beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer fuhr demnach am Mittwochnachmittag einige Kilometer weiter und hielt schließlich auf einem Parkplatz an, dort strömten große Menge Diesel aus. 

Für die Reinigungsarbeiten seien ein Teil eines Parkplatzes sowie dessen Zufahrt gesperrt worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Diebe zapfen 500 Liter Diesel auf Autobahn-Parkplatz ab
Diesel-Klau

Diebe zapfen 500 Liter Diesel auf Autobahn-Parkplatz ab

Mitten in der Nacht schlagen Kraftstoff-Diebe auf einem Autobahn-Parkplatz zu – 500 Liter Diesel verschwinden aus einem Lastwagen. Was bislang bekannt ist.

08.05.2026

Diebstahl: 500 Liter Diesel aus Lastwagen abgezapft
Sprit geklaut

Diebstahl: 500 Liter Diesel aus Lastwagen abgezapft

Auf einem Rastplatz an der A6 zapft ein Dieb innerhalb weniger Stunden rund 500 Liter Diesel aus einem Lastwagen ab. Was die Polizei jetzt unternimmt.

20.04.2026

Diebe zapfen 900 Liter Diesel aus Lastwagen ab
Kriminalität

Diebe zapfen 900 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Mitten in der Nacht schlagen Diebe zu: Jeweils 400 und 500 Liter Diesel verschwinden spurlos aus zwei Lkw. Durch einfaches Werkzeug gelangen die Täter an den Treibstoff.

04.04.2026

Lkw-Tank verliert 250 Liter Diesel auf A7
Hoher Schaden

Lkw-Tank verliert 250 Liter Diesel auf A7

Ein Sattelzug verunglückt auf der Zufahrt zur A7. Das Fahrzeug verlor rund 250 Liter Diesel. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

22.07.2025

Verkehr

800 Liter Diesel bei Lkw-Unfall ausgelaufen

16.04.2023