Lkw verliert mehrere hundert Liter Diesel
Auf der Autobahn liegt ein Metallteil, ein Lastwagen fährt darüber. Das hat Folgen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Vorfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt hat ein Lastwagen mehrere hundert Liter Diesel verloren. Der Lkw war bei Kelsterbach über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil gefahren, dabei wurde der Tank beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer fuhr demnach am Mittwochnachmittag einige Kilometer weiter und hielt schließlich auf einem Parkplatz an, dort strömten große Menge Diesel aus.
Für die Reinigungsarbeiten seien ein Teil eines Parkplatzes sowie dessen Zufahrt gesperrt worden.