Fußballweltmeisterschaft

Löw übt Kritik an DFB-Elf: Konstanz und Stabilität fehlen

48 Teams bei einer WM? Für den früheren Bundestrainer Jogi Löw ist das ein Fehler. Warum er um die Qualität des Turniers bangt und auf welches Finale er tippt.

Jogi Löw sieht klare Defizite bei der Deutschen Mannschaft. Foto: Uwe Anspach/dpa
Jogi Löw sieht klare Defizite bei der Deutschen Mannschaft.

Mannheim (dpa) - Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gut einen Monat vor der WM in Amerika noch Luft nach oben. Deutschland sei spielerisch in der Lage, mit Topteams mitzuhalten und «eigentlich jeden zu schlagen», lasse aber zu oft nach und bringe Gegner zurück ins Spiel, sagte Löw bei der Bühnenveranstaltung «Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden».

Bei dem von Thomas Helmer moderierten und Reiner Calmund ausgerichteten Format betonte Löw aber auch positive Entwicklungen bei der DFB-Elf, die er zwischen 2006 und 2021 als Cheftrainer betreut hatte. 

Nach den enttäuschenden WM-Turnieren 2018 und 2022 habe ein Umbruch mit jungen Spielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala neue Impulse gebracht. «Die Mannschaft ist in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser geworden», sagte Löw.

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Finaltipp Deutschland gegen Brasilien

Kritisch äußerte sich Löw zur Aufstockung der WM auf 48 Teams. Das Turnier werde zu groß und zu lang: «Da geht viel Qualität verloren.» Die Belastung für die Spieler steige durch die längere Spiel- und Erholungsphase. Zudem glaubt der Trainer, dass diese Erweiterung noch nicht abgeschlossen sei.

Reiner Calmund erinnerte bei seinem Bühnenprogramm an große Spiele aus der Vergangenheit. Foto: Uwe Anspach/dpa
Reiner Calmund erinnerte bei seinem Bühnenprogramm an große Spiele aus der Vergangenheit.

 

Eine WM mit 64 Teilnehmern hält er langfristig für möglich. Seinen Finaltipp für die WM 2026 formulierte er ohne zu zögern: Deutschland trifft im Endspiel auf Brasilien und gewinnt. Das XXL-Turnier beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli, wenn in East Rutherford das Endspiel stattfindet.

Löw über Sané: Außergewöhnliche Fähigkeiten

Das Bühnenprogramm von Calmund bot neben Löws Analyse auch Einblicke in die Vergangenheit. Calmund erinnerte an große Spiele, besondere Momente seiner Karriere und Begegnungen mit prägenden Persönlichkeiten des Fußballs. Vor diesem Hintergrund richtete Löw den Blick auf aktuelle Protagonisten. Leroy Sané verfüge über «außergewöhnliche Fähigkeiten», rufe sein Potenzial jedoch zu selten konstant ab, befand Löw.

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