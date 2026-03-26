Löwen Frankfurt holen Ex-Nationalspieler Björn Krupp
Björn Krupp verstärkt in den nächsten zwei Jahren die Defensive der Löwen Frankfurt. Der Sohn von Uwe Krupp bringt große Erfahrung mit.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eishockey-Bundesligist Löwen Frankfurt verstärkt sich ab Sommer mit Ex-Nationalspieler Björn Krupp. Der Verteidiger kommt vom Liga-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg und erhält bei den Hessen einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Der 35-Jährige bestritt bisher mehr als 800 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit Deutschland holte er 2018 Silber bei Olympia.
«Die Löwen Frankfurt sind ein absoluter Kultclub mit einer der besten Fan-Kulissen der Liga. Ich freue mich riesig auf dieses neue Kapitel und die Herausforderung, gemeinsam mit dem Club und unseren Fans Großes zu erreichen», sagte der Sohn des früheren Weltklasse-Spielers und Nationaltrainers Uwe Krupp.
Beim Tabellen-Vorletzten Frankfurt erhofft man sich von Krupp vor allem defensive Stabilität. «Björn bringt nicht nur jahrelange Profi-Erfahrung aus Top-Clubs mit, sondern ist auch ein ausgewiesener Defensivspezialist. Besonders in Unterzahlsituationen sorgt er für Stabilität und Zuverlässigkeit», sagte Sportdirektor Jan Barta.