Nürnberg (dpa/lhe) - Die Löwen Frankfurt haben am letzten Spieltag in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) doch noch den Einzug in die Pre-Playoffs geschafft. Die Löwen gewannen auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).