Bei Mühltal

Lohbergtunnel mehrere Nächte gesperrt

Gleich mehrere Nächte ist ein Tunnel in Südhessen dicht. Aus welchem Grund?

Der Lohbergtunnel wird geschlossen. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Der Lohbergtunnel wird geschlossen. (Archivbild)

Mühltal (dpa/lhe) - Der mehr als ein Kilometer lange Lohbergtunnel bei Mühltal in Südhessen wird mehrere Nächte für den Verkehr voll gesperrt. Von Montag, dem 20. Juli, bis Freitag den 24. Juli sei der Tunnel jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr dicht, teilte Hessen Mobil mit. Grund seien turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie Funktionstests der Tunneltechnik.

Die Umleitungen Richtung Darmstadt und nach Ober-Ramstadt seien ausgeschildert. Der Tunnel dient zur Entlastung der Gemeinde Mühltal.

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